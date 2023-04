Calciomercato Milan, Maldini prepara l’offerta per il parametro zero

Calciomercato Milan, Maldini approfondisce la pista Cuadrado: con la Champions pronto un biennale per il colombiano

Non tramonta la pista Cuadrado per il calciomercato Milan. Come riportato da calciomercato.it infatti, dopo la proposta di Lucci, procuratore del colombiano. Maldini è pronto a sottoporre un contratto biennale al calciatore della Juventus.

Proposto di 2 anni a 3.5 milioni di euro, bonus inclusi. Per concludere l’affare però è necessaria la qualificazione in Champions League.