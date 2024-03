Calciomercato Milan, pronto lo sgarbo all’Inter! Occhi su quel portiere che era nel mirino dei nerazzurri già da tempo

Si infiamma il calciomercato Milan, con i rossoneri che guardano in ottica futura e non hanno alcun problema a sfidare le rivali per raggiungere i propri obiettivi. Dal Brasile, Globo Esporte, fa sapere come Furlani sia piombato su un profilo seguito da tempo dall’Inter.

Si tratta di Bento Matheus Krepski, portiere dell’Atletico Paranaense che ha difeso i pali della Seleçao nelle ultime apparizioni di questa sosta nazionali. Il prezzo per lui è destinato a lievitare, non basterebbero più i 15 milioni di euro. Sulle tracce dell’estremo difensore 24enne anche Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forest.