Calciomercato Milan, prima offerta dell’Eintracht per Hauge: le ultime

Calciomercato Milan, l’Eintracht Francoforte ha formulato la prima offerta ufficiale per Jens Petter Hauge. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i tedeschi hanno messo sul piatto una cifra fra i sette e gli otto milioni di euro per arrivare all’esterno norvegese classe ’99..

LA POSIZIONE DEL MILAN – I rossoneri vorrebbero ricevere una cifra più alta (15 milioni bonus compresi) ma l’Eintracht, anche grazie ai soldi incassati dalla cessione di Andrè Silva al Lipsia, sta spingendo tantissimo per chiudere l’operazione.