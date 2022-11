Calciomercato Milan: presto l’incontro con l’agente di Sportiello

Il secondo portiere è uno dei tasselli da riempire per il Milan in tema calciomercato. I rossoneri puntano Marco Sportiello

In vista della prossima stagione il Milan punta a riempire la casella del secondo portiere. Tatarusanu e Mirante infatti non danno più garanzie vista la loro età e c’è bisogno di un profilo pronto in caso di ulteriori problemi fisici di Maignan.

Come riporta il Corriere dello Sport, il profilo preferito dalla dirigenza è quello di Marco Sportiello. Estremo difensore di 30 anni, chiuso all’Atalanta da Musso e che si libererà a giugno a parametro zero. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e il suo agente.