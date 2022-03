Calciomercato Milan, piani per la difesa: Botman o Bremer ed un vice Theo

Calciomercato Milan, i piani della dirigenza per rinforzare la difesa: Botman o Bremer ed un vice Theo Hernandez

Il Milan guarda con un occhio al futuro. I rossoneri stanno già pianificando la rosa della prossima stagione muovendosi d’anticipo su diversi profili. Maldini e Massara in particolare studiano le mosse per la difesa.

Come riportato da Tuttosport, per il comparto centrale Botman e Bremer sono i due nomi in cima alla lista. Altro obiettivo sarà un vice Theo Hernandez, con i nomi di Parisi ed Hickey che si sono fatti avanti nelle scorse settimane.