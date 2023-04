Tra i nomi accostati in chiave calciomercato al Milan c’è quello di Kyle Walker. Per il difensore filtra pessimismo

secondo Calciomercato.com è una pista da ritenersi quasi impossibile per via dell’ingaggio del giocatore, troppo pesante per le casse del club rossonero.