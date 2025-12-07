Calciomercato Milan, Pellegatti svela la linea dura di gennaio: rivelazione che lascia sbalorditi

Calciomercato Milan, Pellegatti svela: i dirigenti insistono che non c’è un euro da investire se non arriva una cessione

Il futuro del Milan nel mercato invernale è stato delineato con chiarezza e, a quanto pare, con una rigidità estrema. L’analista Carlo Pellegatti ha svelato la posizione inequivocabile dei vertici rossoneri in merito alla sessione di gennaio, una strategia che congela di fatto qualsiasi investimento a meno di clamorosi sviluppi.

La dichiarazione è perentoria e non lascia spazio a interpretazioni:

PAROLE – «I dirigenti del Milan insistono sul fatto che non ci sia un euro da investire a gennaio, a meno che non esca qualcuno».

Pellegatti e la linea dura del club per gennaio

Questa «linea dura» conferma la volontà della proprietà di non gravare ulteriormente sulle casse societarie e rende il mercato del Diavolo interamente auto-finanziato. Di fronte alle necessità palesate da Massimiliano Allegri – in primis un attaccante che garantisca maggiore concretezza e forse un difensore d’esperienza come Thiago Silva – l’unico modo per sbloccare la situazione sarà attraverso una cessione remunerativa.

Tutte le attenzioni si concentrano ora su quei profili che rischiano di trovare poco spazio nella seconda metà di stagione, in primis Santiago Gimenez. Se l’attaccante messicano, che si avvia a trovare un minutaggio ridotto a causa dell’eliminazione dalla Coppa Italia e delle gerarchie consolidate, non dovesse accettare di partire, la dirigenza non farà alcuno sforzo economico. Questo diktat finanziario pone una pressione enorme sul direttore sportivo Igli Tare, che dovrà agire con estrema scaltrezza per creare le condizioni necessarie affinché l’uscita di un giocatore possa finanziare l’ingresso di un altro, lasciando Allegri con il solo compito di fare affidamento sulla rosa attuale fino alla prossima estate.