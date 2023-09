Milan-Daka, piovono conferme: nodo formula

Calciomercato Milan, piovono conferme su Patson Daka: rossoneri in vantaggio sulla concorrenza, da sciogliere il nodo formula

Piovono conferme su Patson Daka come nome caldo per il calciomercato Milan. Come riferito da Sportitalia, i rossoneri sono in netto vantaggio sulla concorrenza ma c’è da sciogliere il nodo formula,

Furlani propone un prestito oneroso con diritto di riscatto, gli inglesi al momento pretendono l’obbligo. Si lavora per limare le distanze.