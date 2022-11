Calciomercato Milan: torna l’ottimismo per il rinnovo di Leao. Dopo il Mondiale la trattativa entrerà nel vivo

Torna l’ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. La pratica è aperta da tempo ma per ora ogni passo avanti è stato frenato ai famosi 20 milioni che il portoghese deve allo Sporting. La questione insomma va risolta, con un contributo diretto del Milan che dovrebbe aggiungersi al nuovo stipendio o con un ingaggio semplicemente… più alto, molto più alto di quello che prevedono i parametri di via Aldo Rossi.

Le parole di Rafa dal Qatar, adesso, rendono più chiaro il quadro e soprattutto lasciano intravedere che una via di uscita c’è e si può trovare, magari a breve. La cercheranno, a Mondiale finito, Maldini e Massara, d.t. e d.s.milanisti, e poi Rafael con tutta la sua squadra: papà Antonio, ovviamente, Ted Dimvula, l’avvocato francese che da marzo gestisce la procura di Leao, fino all’immancabile Jorge Mendes, vecchio agente e oggi consigliere di famiglia.