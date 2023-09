Calciomercato Milan: Origi non è un rimpianto, i numeri in Premier League

Tra le cessioni di calciomercato estivo del Milan c’è stata anche quella di Origi. Il belga non è un rimpianto

Nessun rimpianto. Tra le cessioni di calciomercato estivo del Milan c’è stata anche quella di Origi. Il belga però a differenza di altri che hanno lasciato i rossoneri che stanno facendo bene, vedi De Ketelaere, Brahim o Messias, è tra quelli che anche lontano da Milano non stanno ben figurando in tutti i sensi.

Il Nottingham Forest ha puntato su di lui, andando ad ingaggiare un giocatore che, speravano, potesse aggiungere alla squadra esperienza e qualità. Purtroppo, però, le cose non sembrano andare nel migliore dei modi. Nella consueta foto di squadra, Origi non è apparso nella migliore condizione fisica. Inoltre, alla precaria forma si aggiunge anche un minutaggio davvero basso. L’attaccante belga, infatti, ha finora collezionato solo 2 presenze con il Nottingham Forest, entrambe da subentrato, giocando per un totale di 34 minuti.