Calciomercato Milan, Origi: i dubbi di Maldini sul futuro del belga. Ha deluso le aspettative e i rossoneri valutano l’addio

Dubbi aleggiano sul futuro in rossonero di Divock Origi. L’ex Liverpool ha deluso le aspettative e Maldini e Massara hanno iniziato a valutare la decisione da prendere.

Come scrive il direttore di TMW Nicolò Ceccarini, è probabile che lasci il Milan a fine stagione. Mercato per il rossonero all’estero c’è, soprattutto in Premier.