Calciomercato Milan: Okafor sarà il nuovo Leao? Piace anche Susic. I rossoneri guardano in casa Salisburgo

Come racconta Tuttosport il Milan ha messo gli occhi su alcuni dei gioielli del Salisburgo. L’obiettivo principale è sicuramente Noah Okafor, che a San Siro non ha brillato ma resta uno degli attaccanti emergenti nel panorama europeo e soprattutto presenta caratteristiche simili a quelle di Leao. Okafor piace anche a club di Premier League, come Liverpool o Arsenal. Quindi è indispensabile monitorare da vicino l’obiettivo per farsi eventualmente trovare pronti in parallelo all’andamento della negoziazione con Leao. Ed è quello che il Milan sta facendo.

L’altro nome è quello del centrocampista croato Luka Sucic, 20 anni. Un elemento molto duttile: regista, mezzala sinistra o trequartista. Le sue referenze a Milanello sono molto buone, come dimostra il trattamento predisposto da Stefano Pioli per limitare il suo raggio di azione sul prato di San Siro: l’allenatore rossonero lo ha fatto marcare quasi a uomo da Sandro Tonali.