Calciomercato Milan, spunta il retroscena sull’attacco: offerta respinta!

Calciomercato Milan – Respinta l’offerta presentata all’attaccante, il retroscena legato alla trattativa

Il mercato dei rossoneri si infiamma improvvisamente con una pista calda che porta direttamente in Premier League. Secondo quanto riportato dai colleghi di Footmercato.net, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe individuato in Jean-Philippe Mateta il rinforzo ideale per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, il navigato tecnico livornese che predilige centravanti capaci di combinare fisicità straripante e profondità.

L’offerta respinta e la posizione del Palace

Le indiscrezioni confermano che il Milan ha presentato una proposta ufficiale nella giornata di venerdì per assicurarsi le prestazioni del gigante francese. Mateta, attaccante classe 1997 che si è messo in luce per la sua straordinaria protezione della palla e un fiuto del gol affinato sotto la gestione tecnica di Oliver Glasner a Londra, è considerato un profilo pronto per il salto in una big europea.

Tuttavia, il Crystal Palace ha alzato il muro. La società inglese ha respinto al mittente l’offerta del Diavolo, ritenendo la cifra non congrua al valore del proprio numero nove, pilastro fondamentale per la salvezza dei “Glaziers”. Nonostante il rifiuto, la trattativa resta in una fase delicata ma non del tutto tramontata.

L’accordo tra il giocatore e la compagine rossonera

Un dettaglio fondamentale emerge dal fronte del calciatore: Mateta avrebbe già trovato un’intesa di massima sui termini contrattuali con la società meneghina. L’attaccante ex Mainz è attratto dalla prospettiva di giocare la Champions League e di vestire una maglia storica come quella dei rossoneri. Il suo sì definitivo mette pressione al club londinese, che ora dovrà gestire la volontà di un giocatore desideroso di iniziare una nuova avventura in Italia.

Strategie future per l’attacco del Diavolo

Il Milan dovrà ora decidere se rilanciare immediatamente o attendere gli ultimi giorni della sessione per tentare il colpo risolutivo. Con l’avallo di Allegri, che vede nel francese il partner o l’alternativa perfetta per diversificare le soluzioni offensive, la dirigenza potrebbe decidere di fare un ulteriore sforzo economico. Per i sostenitori del Diavolo, l’innesto di Mateta rappresenterebbe un segnale chiaro delle ambizioni del club per la seconda parte della stagione.