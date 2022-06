Calciomercato Milan, voci dalla Spagna: offerta concreta a Marcelo

Secondo voci dalla Spagna il Milan avrebbe presentato un’offerta concreta per Marcelo, che solo pochi giorni fa ha detto addio al Real Madrid

Con il suo addio al Real Madrid, Marcelo ha attirato inevitabilmente l’attenzione di numerosissime squadre in tutto il resto del mondo. E fra queste, ci sarebbe il Milan.

Secondo quanto riporta l’indiscrezione di As, il club rossonero avrebbe addirittura fatto un’offerta al giocatore da 3 milioni di euro netti di ingaggio. Il brasiliano per ora non sarebbe convinto