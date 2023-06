Calciomercato Milan, il PSG vira su Zaha: aumentano le speranze dei rossoneri di chiudere l’accordo con Marcus Thuram

Come riferito da Tuttosport, potrebbe essere arrivata una svolta importante per il calciomercato Milan in relazione alla vicenda Marcus Thuram.

Il PSG, prima rivale del club rossonero nella corsa all’attaccante francese, avrebbe virato su Zaha, altro attaccante libero a parametro zero.