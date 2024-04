Calciomercato Milan, è una la priorità dei rossoneri: Moncada pronto a chiudere per lui! Colpo in arrivo?

Calciomercato Milan, Moncada ha un solo obiettivo in questo momento: chiudere la trattativa per Ouedraogo. I dettagli

Importante aggiornamento fornito da Repubblica sul calciomercato Milan della prossima estate. In attesa di sciogliere le riserve sul prossimo attaccante e sul futuro di Stefano Pioli, sul quale inciderà tantissimo il percorso in Europa League, la priorità di Moncada è chiudere il colpo Ouedraogo dello Schalke 04 per il centrocampo.

Il ragazzo ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro: il Milan avrebbe intenzione di ottenere uno sconto di 2-3 milioni ma se questo non fosse possibile i rossoneri sarebbero disposti a pagare l’intero importo per quello che rappresenta un vero e proprio pallino dell’ex dirigente del Monaco.