Kelly-Milan, strategia chiara di Furlani: ecco cosa filtra

Kelly-Milan, il difensore centrale del Leeds è il grande obiettivo dei rossoneri: decisa la strategia di Furlani. I dettagli

Come riportato da Niccolò Ceccarini, Lloyd Kelly resta uno degli obiettivi più importanti per il reparto difensivo del calciomercato Milan.

I rossoneri vorrebbero tentare l’assalto a gennaio ma al momento il Bournemouth non ha aperto alla cessione del ragazzo che resta comunque in scadenza di contratto a giugno. La strategia di Furlani è quella di bloccarlo già da ora a parametro zero per la prossima stagione.