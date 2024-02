Calciomercato Milan: occhi in casa Sporting in caso di addio di Leao in estate

Leao stuzzica i top club europei, il calciomercato Milan non vuole perderlo ma nel caso lui è l’idea per sostituirlo

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Viktor Gyokeres e prima della fine della stagione dovrebbe contattare lo Sporting Lisbona per capire se sia possibile imbastire una trattativa.

L’attaccante svedese, 30 gol e 11 assist in stagione, ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro e il club portoghese non pare intenzionato a trattare. Come riporta il portale Sport Lens, il Diavolo potrebbe trovare la cifra richiesta solo dalla cessione di Rafael Leao, che piace al PSG e ha una clausola da 175 milioni di euro. Operazione non facile.