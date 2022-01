Calciomercato Milan, obiettivo difensore del Lille: non è Botman

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La dirigenza del Milan, alla ricerca di una pedina per rinforzare la difesa, continua a guardare in Francia, in casa Lille. Questa volta, però, non si parla di Sven Botman.

Secondo quanto riporta il media transalpino Telefoot, infatti, il club rossonero sarebbe iscritto alla corsa per il cartellino del giovane difensore di 17 anni, Kevin Mercier. Su di lui anche l’Atalanta e il Friburgo.