Calciomercato Milan, non si molla Chukwuemeka: la mossa di Moncada

Calciomercato Milan, Chukwuemeka resta nel mirino del club rossonero: previsto in settimana un contatto con il Chelsea

Il calciomercato Milan continua a guardare a Chukwuemeka per rinforzare il proprio centrocampo. Come riferito da Daniele Longo infatti, in settimana ci sarà un nuovo contatto tra Moncada e la dirigenza del Chelsea.

Il club rossonero è interessato al prestito del classe 2003, già cercato la scorsa estate quando militava nell’Aston Villa.