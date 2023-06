Aubameyang Milan: i rossoneri parlano col Chelsea! Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno parlando col Chelsea per Aubameyang: concorrenza del Galatasaray e non solo

Torna di moda un vecchio obiettivo per il calciomercato Milan. Come riportato da The Evening Standard, i rossoneri starebbero parlando con il Chelsea per Aubameyang.

Il centravanti vorrebbe tornare al Barcellona ma i catalani per riaccoglierlo pretendono che l’attaccante si liberi gratuitamente mentre i Blues vorrebbero monetizzare dal suo cartellino. Sul gabonese ci sono anche Galatasaray e alcuni club arabi i quali avrebbero presentato offerte molto allettanti.