Mercato Milan, occhi in casa Juve: idee Cambiaso-Pellegrini

Calciomercato Milan, i rossoneri bussano in casa Juve: occhi su Cambiaso e Luca Pellegrini. La valutazione dei bianconeri

Il Milan cerca un vice Theo Hernandez: ha fatto un sondaggio per Cambiaso e medita su Pellegrini. Il preferito è il primo, rientrato dal prestito al Bologna, che però la società bianconera valuta 25 milioni. Lo scrive Tuttosport.

Per Pellegrini la Juventus si accontenterebbe di meno, intorno ai 15, cifra fissata per il riscatto con la Lazio, dove il mancino ha giocato in prestito da gennaio. Lazio che peraltro a propria volta vorrebbe di nuovo averlo a disposizione e lo ha già fatto sapere alla società bianconera. Per lui la Juve potrebbe anche essere disposta a trattare un nuovo prestito, magari con obbligo di riscatto.