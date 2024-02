Calciomercato Milan, sono due i grandi obiettivi di Furlani per l’attacco rossonero: le ultime sulle strategie del Diavolo

Calciomercato Milan, sono due i grandi obiettivi di Giorgio Furlani per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

Il calciomercato Milan ha fissato come priorità della prossima estate l’acquisto di un grande centravanti. Niccolò Ceccarini, dalle colonne di TMW, ha spiegato:

PAROLE – «Alla fine della stagione manca ancora qualche mese ma il Milan ha già deciso la sua strategia. Una strategia che al suo centro ha anche un colpo importante in attacco. È vero che Giroud sta facendo molto bene e che anche Jovic si sta riprendendo, ma questo non sposta di una virgola il piano stabilito per l’estate. L’identikit è quello di un centravanti giovane, che possa dare una garanzia di continuità nel tempo. E quindi ecco che il cerchio comincia a restringersi. Gli obiettivi a ora sono principalmente due. Il primo è Zirkzee. Ovviamente ha il vantaggio di giocare in serie A ed è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi diventando il riferimento offensivo del Bologna. La valutazione è già molto alta ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Per ora in serie A in 26 presenze ha segnato 9 reti confezionando anche 4 assist. La società rossoblù è consapevole che non sarà facile trattenerlo. Dal punto di vista economico c’è da considerare poi che quando il Bologna lo ha preso dal Bayern Monaco ha lasciato il 40 per cento sulla futura rivendita alla società tedesca. Il Milan lo ritiene un profilo ideale per costruire la squadra del futuro. Zirkzee non è l’unico ovviamente. L’alternativa è Sesko: allo stato attuale il suo bilancio è di 20 gare in Bundesliga con 7 gol all’attivo. Il Lipsia lo ha pagato quasi 30 milioni di euro dal Salisburgo e quindi per pensare ad una cessione deve ricevere una proposta superiore ai 40. Da non dimenticare anche Jonathan David del Lille, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e per questo potrebbe essere ancora appetibile. Non è detto che più avanti spunti qualche altra opzione importante».