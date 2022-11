Calciomercato Milan: scovati i nuovi Leao, occhi su Okafor, Semedo e Marciano Sanca. Ecco i talenti monitorati dal Diavolo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, indipendentemente da come finirà la vicenda Leao, il Milan è a caccia degli eredi del gioiello portoghese. Okafor del Salisburgo è più di una promessa, vale almeno trenta milioni ma ha un ingaggio inferiore al milione. I rossoneri possono offrirgli il doppio e un lungo contratto. In estate la pista potrebbe diventare concreta ma allo studio ci sono le relazioni di diversi profili.

A catturare l’attenzione dei dirigenti rossoneri è stato il curriculum di Luis Semedo, diciannovenne del Benfica B. Portoghese come Rafa, solo che la nazionale di riferimento oggi è l’Under 20. Più prima punta di Leao, un metro e 92 di altezza, 33 gol tra il campionato di seconda divisione e quello dei ragazzi dell’Under 23. Sul contratto attuale con il Benfica la data di scadenza è fissata a giugno 2023. In estate Semedo sarà dunque svincolato e libero di firmare con chi gli proporrà il progetto tecnico più interessante: il Milan così attento ai giovani di valore potrà giocarsi le sue chance.

Un’altra pista conduce a Marciano Sanca Tchami, diciottenne della Guinea-Bissau e dell’Almeria B. Arrivato in Spagna nel gennaio 2022 dal Leixos, club portoghese: da allora ventinove presenze e quindici gol, sei negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, già nove quest’anno. Centravanti di ruolo ma meno fisico (1metro e 80) è un gioiellino che potrà aumentare in futuro il proprio valore.