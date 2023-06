Mercato Milan, altro colpo dalla Premier? Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri avviano i contatti col Leeds per Sinisterra, esterno offensivo: tutti i dettagli

Spunta un nome nuovo per il calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco. Come riferito da TMW, i rossoneri avrebbero allacciato i contatti con il Leeds per Sinisterra.

Il ragazzo può giocare sia a destra che a sinistra e ha una valutazione di 25 milioni di euro. Primi contatti, tenendo presente che essendo extracomunitario i rossoneri non potrebbero tesserare nessun’altro oltre lui e Loftus-Cheek.