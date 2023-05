In vista del prossimo calciomercato estivo il Milan è in cerca di un attaccante. Non solo Morata, interessa anche un giocatore in Premier

In vista del prossimo calciomercato estivo il Milan è in cerca di un attaccante. Non solo Morata, interessa anche un giocatore in Premier League:

come riportato da il Corriere dello Sport fra i profili ci sarebbe Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool a fine anno