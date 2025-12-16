Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Nkunku: pista esotica per gennaio e addio possibile? Ultime

Calciomercato Milan, spunta una clamorosa indiscrezione su Nkunku: il francese ex Chelsea può partire a gennaio con destinazione Arabia

Dopo mesi di prestazioni altalenanti e il mancato impatto decisivo che ci si aspettava, il futuro di Christopher Nkunku al Milan sembra essere sempre più incerto. La situazione del talentuoso attaccante francese è ora oggetto di riflessione per il suo entourage.

Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, il “ballo delle punte” potrebbe coinvolgere direttamente Nkunku:

PAROLE – «Il suo agente Pini Zahavi potrebbe attivarsi per trovargli una nuova soluzione».

Calciomercato Milan, pista araba per Nkunku?

Nonostante il Milan abbia investito molto su di lui la scorsa estate, i gol e le prestazioni non hanno convinto del tutto, e con la potenziale ricerca di nuovi attaccanti da parte del club (come Füllkrug), la posizione di Nkunku potrebbe diventare sacrificabile.

Tuttavia, trovare una destinazione che possa accollarsi l’intero onere finanziario dell’operazione non è semplice. Mazzara chiarisce che il mercato è ristretto, soprattutto a causa degli alti costi:

PAROLE – «In tal senso appare evidente che solo il mercato arabo possa essere percorribile per le cifre relative a cartellino e ingaggio»

Le squadre della Saudi Pro League, che hanno dimostrato una straordinaria capacità di investimento negli ultimi anni, rappresentano l’unica opzione realistica per consentire al Milan di recuperare l’investimento fatto e liberarsi di un ingaggio pesante. Se Zahavi dovesse trovare un’offerta congrua, il Milan potrebbe seriamente prendere in considerazione la cessione, specialmente se riuscisse a finalizzare l’acquisto di un nuovo centravanti.