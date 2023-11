Calciomercato Milan, anche il Napoli pensa a Baldanzi: la situazione

Tra gli obiettivi del calciomercato del Milan in ottica futura c’è Tommaso Baldanzi: il talento dell’Empoli è finito nel mirino del Napoli

Accostato al calciomercato Milan, che pensa a lui in ottica futura e lo osserva da mesi, Tommaso Baldanzi potrebbe lasciare l’Empoli per trasferirsi in una big italiana, ma non in rossonero.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il trequartista classe 2003 è il primo nome nella lista del Napoli in caso di addio di Piotr Zielinski (cercato da Juve ed Inter e col contratto in scadenza).