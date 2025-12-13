Calciomercato Milan, sentite Moretto: «Ad oggi la società non la vede come una priorità»

Calciomercato Milan – Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha svelato che per i rossoneri al momento la difesa non è una priorità sul mercato

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan. Tra difesa e attacco, quali sono le priorità dei rossoneri?

Secondo l’esperto, ad oggi, il club non pensa ad un rinforzo in difesa come priorità per il mese di gennaio.

LE PAROLE – Ad oggi il Milan non vede come una priorità il rinforzarsi in difesa, nel senso che può essere un’idea, può essere una situazione da sviluppare poi nelle prossime settimane, ma ad oggi non è una vera e propria priorità, mi dicono