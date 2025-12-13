Zirkzee, c’è il Milan ma la Roma fa sul serio: il Manchester frena l’affare? La notizia

Zirkzee è un nome caldo in vista del mercato di gennaio, al momento però la volontà dello United sembra piuttosto chiara

Il mercato di gennaio si preannuncia infuocato, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo, e il nome di Joshua Zirkzee è senza dubbio tra i più “caldi”. L’attaccante olandese, noto per la sua eleganza nel controllo palla, la visione di gioco e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, è un profilo che fa gola a diversi top club italiani ed europei.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan ha messo Zirkzee nel mirino, vedendo in lui il potenziale rinforzo ideale per l’attacco. Tuttavia, l’interesse più concreto sembrerebbe provenire dalla Roma, che in questo momento appare il club italiano più convinto a sferrare l’affondo per l’attaccante.

Il Diavolo Cerca il Colpo

Il Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, il quale necessita di un elemento in grado di dare qualità e profondità all’attacco, valuta attentamente l’operazione. Il talento di Zirkzee, sebbene ancora in fase di piena maturazione, è ritenuto perfetto per il sistema di gioco dei rossoneri. Un eventuale acquisto, però, dipenderà dalle strategie finanziarie del club e dalla possibilità di superare la concorrenza, in particolare quella giallorossa.

La Roma, che vede in Zirkzee una potenziale pedina chiave per il suo reparto avanzato, sembra disposta a muoversi con maggiore decisione, trasformando l’interesse in una trattativa concreta.

Il Veto del Manchester United e la Coppa d’Africa

A complicare il quadro per i club italiani si aggiunge un forte ostacolo internazionale: il Manchester United. I Red Devils, la sua attuale squadra, non sembrano intenzionati a dare l’ok a cessioni in prestito o definitive in questa fase della stagione.

La riluttanza del club inglese è dettata da un fattore imminente e cruciale: la Coppa d’Africa. Lo United perderà infatti diversi giocatori chiave che partiranno per la competizione continentale, lasciando la rosa inevitabilmente più corta. Mantenere Zirkzee a disposizione, anche se non sempre titolare, è ritenuto essenziale per gestire il calendario fitto e le assenze forzate.

La finestra di gennaio per il Milan e la Roma si presenta quindi come un’operazione a tempo, dove la chiave di volta sarà convincere il Manchester United a rinunciare al suo jolly offensivo nonostante le emergenze in rosa.