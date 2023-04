Calciomercato Milan: Morata potrebbe restare all’Atletico Madrid

Alvaro Morata, obiettivo di calciomercato del Milan, potrebbe restare all’Atletico Madrid. Le ultime sul futuro dello spagnolo

Tra i nomi di calciomercato circolati intorno al Milan c’è anche quello di Alvaro Morata. I rossoneri hanno individuato l’ex Juventus come possibile rinforzo offensivo in vista della prossima sessione estiva. Il classe ’92 potrebbe così tornare in Serie A.

Secondo quanto riportato da Relevo però, lo spagnolo va verso la permanenza con l’Atletico Madrid. Sono avviati infatti i contatti per il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024.