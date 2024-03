Calciomercato Milan, Moncada studia il difensore del futuro: ha deciso su chi punterà in estate ULTIME

Calciomercato Milan, Moncada studia il difensore del futuro: ha deciso su chi punterà in estate. Le ULTIME sull’obiettivo dei rossoneri

Non sarà Kelly il prossimo difensore del Milan: secondo quanto riportato da calciomercato.com le quotazioni del difensore del Bornemouth sono diminuite notevolmente nelle ultime settimane dopo i tanti stop che ha avuto l’inglese in questa stagione. Anche per Adarabioyo i discorsi non sono andati più avanti.

Moncada infatti ha deciso: in estate si proveranno a riallacciare i rapporti con il Torino per Buongiorno. Il calciomercato Milan proverà a far abbassare la richiesta economica di Cairo magari inserendo come contropartite giocatori come Colombo e Simic.