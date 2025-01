Calciomercato Milan, l’attaccante può partire: ci sono contatti con Monaco e Siviglia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Archiviata la grande vittoria in trasferta contro il Como i rossoneri possono ora pensare alla Juventus e ai movimenti in entrata e in uscita. Per quanto riguarda le cessioni del calciomercato Milan Jovic è destinato a partire.

Come riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un sondaggio del Monaco e, inoltre, sarebbe anche stato offerto al Siviglia. In stagione, fino ad ora, ha collezionato solamente 78 minuti.