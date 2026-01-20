Calciomercato Milan, riprende quota la suggestione Sergio Ramos? Due gli sponsor d’eccezione per lo spagnolo

Calciomercato
Il mercato invernale del Milan potrebbe accendersi con un nome che profuma di leggenda. Dopo che la pista per il ritorno di Thiago Silva si è arenata con la firma del brasiliano col Porto, i rossoneri starebbero valutando seriamente l’innesto di un altro “senatore” del calcio mondiale: Sergio Ramos.
Secondo quanto riportato dai media spagnoli (come Fichajes e beIN SPORTS), l’idea starebbe prendendo quota a Milanello, sostenuta da due sponsor d’eccezione.
Calciomercato Milan, la situazione: Modric chiama, Ramos risponde
L’operazione nasce da un incrocio di suggestioni e necessità tattiche:
- Lo “sponsor” Luka Modric: Il croato, già protagonista di una seconda giovinezza agli ordini di Allegri, starebbe spingendo per ritrovare il suo vecchio capitano dei tempi del Real Madrid. La “chioccia” ideale per guidare la crescita dei giovani Ricci e Jashari.
- Il fattore Allegri: Il tecnico livornese, da sempre estimatore dei giocatori di personalità ed esperienza, non avrebbe posto veti all’arrivo dello spagnolo, vedendo in lui il leader perfetto per blindare la difesa in vista della volata Scudetto.
- I dettagli economici: Ramos ha appena concluso la sua avventura in Messico con il Monterrey, dove percepiva un ingaggio di circa 4 milioni di dollari. Per sbarcare a San Siro, il difensore (che compirà 40 anni a marzo) sarebbe disposto a ridursi lo stipendio a 2,5 milioni di euro, pur di tornare a misurarsi nel calcio europeo d’élite.
Tra scetticismo e opportunità
Nonostante il blasone, l’operazione divide la dirigenza. Se da un lato l’età avanzata (39 anni) spaventa chi guarda alla carta d’identità, dall’altro l’impatto avuto da Modric in questa stagione dimostra che certi campioni possono ancora spostare gli equilibri. Il Milan resta vigile: Ramos rappresenterebbe quel “rompighiaccio” difensivo necessario per affrontare le partite più sporche del 2026.