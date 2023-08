Messias Milan: il Besiktas si fa avanti, il giocatore frena! I dettagli. Il brasiliano preferisce un’altra destinazione

Junior Messias è uno dei giocatori che è pronto a salutare il Milan. Tra i nomi in uscita, è quello più vicino a dire addio alla maglia rossonera.

La dirigenza rossonera, infatti, ha trovato l’accordo in linea di massima con il Besiktas, sulla base di 5 milioni. A frenare, però, è il giocatore: l’esterno preferirebbe rimanere in Italia per motivi personali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.