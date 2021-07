Calciomercato Milan, Maldini ad un passo da Ballo-Touré: le ultime

Calciomercato Milan, Maldini avrebbe trovato l’accordo col Monaco sulla base di cinque milioni di euro: chiusura vicinissima

Calciomercato Milan, Maldini e Massara sarebbero ad un passo dalla chiusura per Ballo-Touré del Monaco. Come riportato da calciomercato.com, le due società avrebbero trovato l’intesa sulla base di cinque milioni di euro. Mancano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici ma la chiusura è prevista per questo fine settimana.

LA PROMESSA DEL MONACO – Spunta anche un retroscena: i monegaschi avrebbero promesso al terzino di lasciarlo partire in direzione Milan. L’operazione sembra dunque ben avviata: le prossime ore saranno decisive.