Calciomercato Milan, Maldini scatenato: c’è l’accordo! Le ultime

Le ultime novità di calciomercato del Milan. Paolo Maldini accelera per un colpo di mercato. Gli aggiornamenti

Ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri guardano ai parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Proprio in queste ore Paolo Maldini sta accelerando per un obiettivo.

Secondo quanto riportato da FootMercato, ci sarebbe un accordo di massima tra il Diavolo e Houssem Aouar, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Lione. Ingaggio da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Si tratta sul bonus alla firma: il giocatore chiede 5 milioni contro i 2,5 proposti dal club.