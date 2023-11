Calciomercato Milan: retroscena Lukaku. Lo ha confessato Tiago Pinto, general manager della Roma. Le sue parole

Ospite al Social Football Summit anche Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha parlato anche dell’ex obiettivo del calciomercato Milan Romelu Lukaku.

DYBALA E LUKAKU – «Come si preparano colpi come Dybala e Lukaku? Dicono che sono molto fortunato, che gli altri non li volevano… Aggiungo a Dybala e Lukaku anche Mourinho: la prima cosa che fai è far vedere le ambizioni della società. Poi, quello in cui siamo stati bravi è stato il timing. Ha fatto la differenza il lavoro di squadra: il coinvolgimento della società e dell’allenatore. Non voglio fare il paraculo nei confronti dei tifosi, ma Dybala, Lukaku e Mourinho sanno che non trovano tifosi così altrove. Nel caso di Dybala e Lukaku se andavamo a lottare coi club che li volevano all’inizio del mercato non ce l’avremmo fatta. Tutti e due sono brave persone: poi sì, c’è stata un po’ di fortuna in mezzo».