Calciomercato Milan, lo United fissa il prezzo del riscatto di Dalot

Il Manchester United avrebbe fissato il prezzo del riscatto da parte del Milan di Diogo Dalot. Ecco a quanto ammonta

Il Milan a giugno dovrà risolvere diverse situazioni alquanto incerte in sede di calciomercato: Brahim Diaz, Diogo Dalot, Meité e Fikayo Tomori. Se per gli ultimi due è presente anche un diritto di riscatto (rispettivamente 8 e 28 milioni), per gli ex giocatori di Real e United il trasferimento in prestito è secco.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tuttavia per Diogo Dalot il Manchester United avrebbe fissato il prezzo di un informale riscatto: 20 milioni di euro. Attualmente la proposta dei Red Devils non sembra aver fratto breccia in Maldini e Massara che, come dettovi nelle scorse ore, hanno ora altri obiettivi.