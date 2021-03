Hysaj, in uscita dal Napoli: una condizione lo porterebbe al Milan, come descritto ampiamente questa mattina sulle pagine di Tuttosport

Hysaj, in uscita dal Napoli: una condizione lo porterebbe al Milan, come descritto ampiamente questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Il quotidiano piemontese riporta le dichiarazioni di qualche giorno fa del suo agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss: «Dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze».

OTTIMI RAPPORTI CON IL MILAN – Giuffredi cura gli interessi anche di Andrea Conti, il quale, in caso di salvezza del Parma, si trasferirà a titolo definitivo in Emilia per 7 milioni di euro. Da qui la possibilità che durante i prossimi colloqui si parli anche del giocatore albanese, come possibilità a parametro zero.