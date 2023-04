Calciomercato Milan, intrecci con il Lille: interessa David

Jonathan David può tornare di moda per le trattative di calciomercato del Milan. Le ultime sull’attaccante del Lille

Il calciomercato del Milan si intreccia con il Lille. Dal capitolo Rafael Leao, dove i francesi potrebbe aiutare i rossoneri pagando la multa allo Sporting Lisbona, fino alla percentuale del 15% di rivendita che proprio il club di Letang possiede sull’attaccante portoghese.

Ma non solo. Come riporta questa mattina Tuttosport Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su un altro gioiello di casa Lille. Dopo gli acquisti di Leao e Maignan e le trattative per Botman e Renato Sanches, questa volta a finire sul tavolo è l’attaccante Jonathan David. La valutazione è tra i 40 e i 50 milioni di euro.