Liberali Milan: il giovane talento rossonero cambia agente. I dettagli sul futuro dell’attaccante della Primavera e il nome del suo prossimo procuratore

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Mattia Liberali, ala classe 2007, ha deciso di cambiare agente.

Stefano Antonelli (Football Service) è in pole position per diventare il nuovo agente del giovane talento del Milan Primavera. L’attaccante rossonero ha collezionato 13 presenze nel campionato di Primavera 1 (3 gol e 1 assist); 3 presenze in Coppa Italia Primavera (2 gol e 1 assist) e 4 presenze in Youth League (1 gol)