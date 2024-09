Calciomercato Milan, Leonardi SICURO: «Ottime MOSSE dei rossoneri in un reparto cruciale». E SORPRENDE sul caso cooling break

Calciomercato Milan, Pietro Leonardi, noto dirigente, ha commentato le mosse dei rossoneri e il caso cooling break: le parole

Intervenuto a TMW Radio, Pietro Leonardi ha parlato così del calciomercato Milan e non solo:

PAROLE – «Con l’uscita di Giroud direi in avanti. Ha preso Morata ed Abraham, che sono giocatori importanti per questo campionato. Per il resto avevano già un gruppo importante, sono stati sfortunati per il ko di Morata iniziale e sono stati costretti a fare delle modifiche. Il caso Hernandez e e Leao qualche pensiero lo fa fare. Andava evitato farlo davanti a tutti e questo mi ha meravigliato, così come la scelta iniziale di tenerli fuori. Ho fatto 34 anni di calcio, io non accetto queste situazioni. Avrei optato per un multa, minimo. Mi è capitato in qualche occasione che poi i giocatori hanno chiesto scusa pubblicamente. Certe cose poi si ricompongono e danno forza a un gruppo. Lo dico sempre: siamo trasmettitori di emozioni. Dare quel tipo di messaggi è sbagliato, il club deve dare una risposta importante».