Calciomercato Milan, Leao verso il PSG? Una cosa è già certa oggi: le novità

Calciomercato Milan, Leao verso il Paris Saint-Germain? Una cosa è già certa oggi: le novità sul portoghese

Rafael Leao è destinato ad accendere i discorsi relativi al calciomercato Milan nei prossimi mesi: è infatti il portoghese l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain in vista della prossima estate per sostituire Mbappé.

Una cosa, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è già certa oggi: se l’affare andrà in porto il club rossonero incasserà cifre molto importanti dalla cessione del cartellino del suo 10, soldi che verrebbero reinvestiti per costruire una squadra di altissimo livello per la prossima stagione.