Calciomercato Milan: Leao al Psg al posto di Mbappè? Il clamoroso scenario

Clamoroso scambio a Parigi. I big del Milan fanno gola ai top club europei. In tal senso il Psg avrebbe messo nel mirino Leao per sostituire Mbappè che piace al Real Madrid:

Il numero 7 di Luis Enrique non ha ancora sciolto le riserve, deciderà probabilmente solo a fine stagione dove continuare la propria carriera. Il PSG attende con ansia ma intanto si prepara all’eventualità. Come riportato da Le Parisien, quello del portoghese è per il momento il nome più gettonato (sostengono in Francia). Tuttavia, se il PSG sarà costretto a percorrere questa strada per sostituire Mbappé dovrà vedersela con una concorrenza particolarmente agguerrita. Anche Manchester City e Manchester United hanno acceso i fari sulla stella di Stefano Pioli, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028.