Calciomercato Milan: il Chelsea abbandona la pista Leao? Il motivo

Una svolta clamorosa sul mercato potrebbe portare il Chelsea ad abbandonare la pista Leao. Ecco i dettagli

Come riportato dalla Bild, poco prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato Christopher Nkunku asso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il Chelsea, vicino a Francoforte. Il primo passo per un trasferimento a Londra la prossima estate. Se l’indiscrezione dalla Germania dovesse essere confermata, il discorso andrebbe ad interessare da vicino proprio il club rossonero: rappresenterebbe un investimento pesante per i londinesi, nella zona del campo coperta proprio da Leao, con le opportune differenze tecniche e tattiche e potrebbe portare lo stesso club inglese a ritirarsi dalla corsa all’asso portoghese.