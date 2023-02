Calciomercato Milan, Leao: Chelsea disposto a sborsare 100 milioni. La squadra inglese progetta il colpo per l’estate

Il calciomercato non si ferma mai e le big europee sono pronte per fare battaglia per Rafael Leao. In pole, però, rimane il Chelsea.

Come scrive Fichajes e riporta calciomercato.com, il Chelsea sarebbe ben disposto a sborsare 100 milioni per portare a Londra il talento portoghese del Milan.