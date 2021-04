Calciomercato Milan, L’Atalanta affonda per un pallino di Massara

Calciomercato Milan, l’Atalanta piomba su De Ketelaere: il trequartista del Bruges è un pallino di Massara e Maldini

Il Milan deve vedersi dalla concorrenza dell’Atalanta per De Ketelaere: come riporta calciomercato.com infatti, i bergamaschi hanno cominciato a fare sul serio per assicurarsi il talento classe 2001, mettendo sul piatto 10 milioni più cospicui bonus.

PALLINO DI MASSARA – Il belga è un vero e proprio pallino del DS Massara che vorrebbe portarlo a Milanello e offrire così a Pioli un’alternativa di qualità sulla trequarti. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il Diavolo tornerà alla carica.