Calciomercato Milan: la Roma punta Giacomo Bonaventura

Calciomercato Milan: la Roma di Fonseca in vista della prossima annata vorrebbe puntare su Giacomo Bonaventura, i dettagli

Il mercato rossonero sarebbe già iniziato in questo momento, in vista della prossima stagione. Non solo in entrata anche in uscita. In dubbio oltre a Zlatan Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli, ci sarebbe anche Giacomo Bonaventura. Lo riferisce Tuttosport.

L’ex Atalanta è stato il protagonista in positivo delle ultime sei stagioni, adorato dai tifosi rossoneri per il suo impegno, cuore e grinta. L’avventura, però, del numero 5 milanista potrebbe concludersi proprio in questa annata. Su di lui ci sarebbe forte interesse della Roma, pronto a prelevarlo a parametro zero per renderlo uno dei punti fermi nel nuovo scacchiere giallorosso. Occhio anche alla Fiorentina.