Calciomercato Milan, la lunga lista dei possibili arrivi in attacco

Il Milan, con Paolo Maldini in prima persona, sta lavorando duro per cercare di arrivare a prendere un’attaccante che serva da rinforzo

Paolo Maldini e i suoi collaboratori, in primis Frederic Massara, stanno sondando il terreno per un sacco di giocatori in attacco. L’obiettivo è quello di regalare a Stefano Pioli un’alternativa in più come punta, date le troppe partite saltate in questa prima parte di stagione da Zlatan Ibrahimovic.

Come riporta Tuttosport, la lista dei papabili arrivi in quel ruolo, è piuttosto lunga. Luka Jovic del Real Madrid rimane sempre il favorito. Poi ci sono Odsonne Edouard del Celtic, Janis Antiste del Tolosa, Arkadiusz Milik e Fernando Llorente del Napoli, Leonardo Pavoletti del Cagliari. Fuori portata in questo mercato di gennaio è sicuramente il nome di Mauro Icardi che qualche tempo fa era venuto fuori.